هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 11:34 م

القدس (رويترز) - قال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) إن القوات الإسرائيلية قتلت يوم الثلاثاء فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوما بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين.

وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص في الاشتباك لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

وكانت أنباء أفادت يوم الأحد بأن فلسطينيا طعن جنديا حتى الموت عند مفترق طرق قرب مستوطنة أرييل ثم خطف بندقيته وفتح النار في موقع الحادث مما أسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي وإصابة جندي آخر.

ونفذ فلسطينيون، لا ينتمي كثير منهم لفصائل مسلحة، موجة هجمات بالضفة الغربية في أواخر 2015 و2016 لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في 2014.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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