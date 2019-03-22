هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 06:12 م

قوات إسرائيلية تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق محتجين فلسطينيين على الحدود بين غزة وإسرائيل يوم 22 فبراير شباط 2019. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز

غزة (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين يوم الجمعة وأصابت 55 آخرين أثناء مشاركتهم في احتجاجات أسبوعية على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقال مسؤولون طبيون إن الرجلين عمرهما 29 و18 عاما وإنهما قتلا بنيران إسرائيلية في موقعين بوسط غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته واجهت نحو 9500 متظاهر وإن بعضهم رشقوا القوات بالحجارة وألقوا بالإطارات المشتعلة. وقالت متحدثة باسم الجيش إن القوات ردت "بوسائل فض الشغب" وأطلقت النار وفق الإجراءات المتبعة.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن نحو 200 شخص قتلوا منذ بدأ الفلسطينيون الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود في 30 مارس آذار العام الماضي.

ويطالب المحتجون بحق العودة إلى الأراضي التي فر منها آباؤهم أو أجبروا على الفرار منها خلال قيام إسرائيل في 1948.

وقتل نحو 30 فلسطينيا آخرين في غزة في حوادث أخرى خلال نفس الفترة بما في ذلك خلال تبادل لإطلاق النار عبر الحدود. وقتل جندي إسرائيلي على أيدي قناص فلسطيني على الحدود وقتل آخر خلال غارة فاشلة في غزة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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