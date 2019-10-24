هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 08:25 ص

رجل يعاين منزل عائلة إسلام أبو حميد الذي هدمته القوات الاسرائيلية في رام الله يوم الخميس. تصوير: محمد تركمان - رويترز.

مخيم الأمعري (الضفة الغربية) (رويترز) - هدمت القوات الإسرائيلية فجر الخميس، وللمرة الثانية في أقل من عام، منزل عائلة فلسطينية محكوم على خمسة من أبنائها بالسجن المؤبد وهناك سادس معتقل إداريا إضافة إلى سابع قتل برصاص جنود إسرائيليين في عام 1994.

وعملت جرافات إسرائيلية في ساعة مبكرة من يوم الخميس على هدم منزل عائلة إسلام أبو حميد الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل عدة أشهر بعد اتهامه بقتل جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة في مايو أيار من العام الماضي أثناء حملة اعتقالات بمخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكانت العائلة قد أعادت بناء المنزل بعد أن هدمته القوات الإسرائيلية نهاية العام الماضي باستخدام المتفجرات.

ويقع المنزل في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل حسب اتفاق أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشهد محيط المنزل مواجهات بين شبان رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة فيما ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل الدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "‏قامت قوات الأمن بحملة عسكرية في مخيم الأمعري‬⁩ حيث قامت القوات بهدم مبنى قيد الإنشاء في المكان الذي هُدم فيه منزل عائلة المخرب ⁧‫إسلام أبو حميد‬⁩ الذي ارتكب العملية التخريبية التي قتل فيها مقاتل في جيش الدفاع".

وأضاف "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 13 مطلوبا فلسطينيا يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية".

ومضى قائلا إن القوات الإسرائيلية "ضبطت 4 مسدسات وقطعة سلاح من نوع كالو في منطقة نابلس".

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من مخيم الأمعري - تحرير أمل أبو السعود)

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