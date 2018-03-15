القوات البحرية التونسية تنقذ 120 مهاجرا قبالة سواحل قرقنة
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تونس (رويترز) - قالت وزارة الدفاع في تونس يوم الخميس إن القوات البحرية أنقذت 120 مهاجرا أغلبهم تونسيون في ساعة متأخرة ليل الأربعاء أثناء غرق المركب الذي كانوا يبحرون به خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.
يأتي هذا في وقت عادت فيه أعداد قوارب الهجرة غير المشروعة المنطلقة من تونس باتجاه أوروبا للزيادة مع تحسن الطقس وهدوء البحر.
وقالت الوزارة إن عملية الإنقاذ جرت على بعد 30 كيلومترا من سواحل قرقنة بعد تسرب المياه للمركب، مضيفة أن من بين المهاجرين 18 أفريقيا.
والعام الماضي تدفق آلاف التونسيين على الجزر الإيطالية في قوارب مكتظة، واعتقلت السلطات آلافا آخرين كانوا يحاولون الوصول إليها سعيا للعثور على فرص عمل هناك مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان في الداخل.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز