هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 11:22 م

تونس (رويترز) - قال مسؤول أمني لرويترز إن القوات التونسية الخاصة قتلت يوم الثلاثاء ثلاثة متشددين يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة الإسلامية بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.

تأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم الدولة الإسلامية صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬منذ سنوات.

وقال العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني لرويترز "قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لداعش بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين".

ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمتشددين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.

ويعمل بعض المتشددين في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر.

وتعرضت تونس لثلاثة هجمات كبيرة في 2015، استهدف اثنان منها سياحا والثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث.

وتتعافى السياحة تدريجيا بعد أن انهارت على أثر هذه الهجمات.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة - تحرير علي خفاجي)

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