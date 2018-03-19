القوات التونسية تقتل مسلحا قرب الحدود الليبية ومسلح ثان يفجر نفسه
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ضابط شرطة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
تونس (رويترز) - قالت وزارة الداخلية في تونس إن قواتها قتلت مسلحا بعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه ببلدة بن قردان قرب الحدود الليبية يوم الاثنين بينما فجر مرافقه نفسه.
والقوات التونسية في حالة تأهب قصوى منذ هجمات دامية في 2015 خلفت عشرات القتلى من السياح حين هاجم متشددون متحف باردو وفندقا بمنتجع سوسة السياحي.
ولم تعط وزارة الداخلية مزيدا من التفاصيل عن هوية المسلحين لكن مصدرا أمنيا قال إنه يرجح أن يكون المسلحان "إرهابيين وضعتهما الوزارة على لائحة التفتيش منذ أسابيع".
ودعت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي "التونسيين للمساعدة في التفتيش السريع على عنصرين إرهابيين خطيرين" نشرت صورهما خشية شن هجمات.
وقال بيان لوزارة الداخلية "متابعة للموضوع المتعلق بمحاصرة إرهابيين بمنطقة المقرون بجانب محمية سيدي التوي معتمدية بن قردان ولاية مدنين وتولّي أحدهما تفجير نفسه بعد تبادل إطلاق النار مع وحدات الحرس الوطني ومحاصرة العنصر الثاني، تمكنت الوحدات المذكورة من القضاء على العنصر الإرهابي الثاني في انتظار التعرف على هويتيهما".
وتخشى تونس خطر الخلايا النائمة للتنظيمات المتشددة وعودة مقاتلين من سوريا والعراق وليبيا مع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمد اليماني)
رويترز