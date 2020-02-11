هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 11:43 ص

بيروت/أنقرة (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت يوم الثلاثاء على طريق سريع بشمال غرب سوريا لأول مرة منذ عام 2012 فيما انتهت محادثات بين تركيا وروسيا بشأن وقف الاشتباكات التي قُتل فيها 13 جنديا تركيا في أسبوع.

والطريق السريع إم5 هو الطريق الرئيسي بين حلب والعاصمة دمشق ويمر عبر درعا في جنوب سوريا.

وقال المرصد السوري إن القوات الحكومية سيطرت على كل الطريق إم5 بعدما طردت مقاتلي المعارضة من آخر موطئ قدم لهم على الطريق.

وسيطرت القوات المدعومة من روسيا وإيران على الطريق السريع بعد أن انتزعت السيطرة على ضاحية في غرب حلب من المعارضين مع تكثيف الحكومة لحملتها من أجل السيطرة على آخر معقل للمعارضين في الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات.

واستعادت القوات الحكومية الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق استراتيجي حيث يتقاطع إم5 مع طريق سريع رئيسي بين الغرب والشرق.

وجاء أحدث تقدم للقوات الحكومية السورية بعد مقتل 13 جنديا تركيا في منطقة إدلب بشمال غرب البلاد خلال أسبوع مما أثار بعضا من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك