هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 05:48 م

بعقوبة (العراق) (رويترز) - قال الجيش العراقي إن قوات الأمن قتلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية وأربعة من المقاتلين بمنطقة جبال حمرين في شمال شرق البلاد يوم الأحد.

وتشن طائرات حربية عراقية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على المنطقة منذ ثلاثة أيام مستهدفة مخابئ للمتشددين.

ولم يكشف جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الجيش في محافظة ديالى عن اسم القائد القتيل لكنهما قالا في بيان إنه كان مسؤولا عن قوات التنظيم في حمرين.

وذكر البيان أن القائد وأربعة من المقاتلين قتلوا في المنطقة إلى الشمال الشرقي من بعقوبة عاصمة المحافظة يوم الأحد.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر كانون الأول 2017 بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وبعد انهيار حلم إقامة الخلافة، تحول التنظيم الآن إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وأعاد التنظيم تجميع صفوفه في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك