هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 01:23 م

القاهرة (رويترز) - قال الجيش يوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 47 متشددا إسلاميا في عمليات في شبه جزيرة سيناء مؤخرا.

وقالت القوات المسلحة إن خمسة من جنود الجيش قُتلوا أيضا أثناء الاشتباكات.

وقال الجيش في فيديو إن الأرقام تغطي "الفترة الماضية"، دون أن يذكر تواريخ أو يحدد مواقع للعمليات.

ولم يذكر هوية المتشددين أو انتماءاتهم.

وقال الجيش إنه عثر على 385 عبوة ناسفة ونفذ تفجيرات محكمة لكن لم يحدد الأماكن.

وتقول القوات المسلحة إن مئات المتشددين قُتلوا منذ إطلاقها حملة كبيرة في فبراير شباط 2018 بهدف هزيمة الدولة الإسلامية أو جماعات جهادية مرتبطة بها في شبه جزيرة سيناء.

(تغطية صحفية علي عبد العاطي ولينا مصري - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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