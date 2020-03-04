هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 10:51 ص

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف في موسكو يوم 27 فبراير شباط 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الأربعاء إنه يأمل أن يتوصل الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق على إجراءات مشتركة تتعلق بمحافظة إدلب السورية خلال اجتماعهما في موسكو يوم الخميس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "نعتزم مناقشة أزمة إدلب... نتوقع التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الأزمة وسببها والآثار الضارة المترتبة عليها والتوصل إلى مجموعة إجراءات مشتركة ضرورية".

وقال أردوغان يوم الاثنين إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق نار في إدلب خلال محادثات مع بوتين هذا الأسبوع.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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