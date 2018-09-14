الكرملين يؤكد الاستعداد لاجتماع بوتين وأردوغان الاثنين
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الانباء(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - أكد الكرملين يوم الجمعة أنه يعد لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونطيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "مثل هذا الاجتماع ممكن ويجري الإعداد له".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ذكر في وقت سابق أن أردوغان وبوتين سيجريان محادثات حول الأزمة في سوريا يوم الاثنين.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز