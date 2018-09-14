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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 11:50 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:50

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الانباء (reuters_tickers)