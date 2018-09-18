الكرملين يبدي قلقا بالغا إزاء إسقاط طائرة روسية فوق سوريا
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ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في فلاديفوستوك يوم 10 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه يشعر بقلق بالغ بعد إسقاط قوات الحكومة السورية طائرة عسكرية روسية فوق سوريا في واقعة نيران صديقة تلقي روسيا باللوم الكامل فيها على إسرائيل.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الكرملين يبحث الوضع وسيدلي بمزيد من التصريحات لاحقا، مضيفا أن الموقف الروسي أعلنته بالفعل وزارة الدفاع.
وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء إن 15 جنديا روسيا لقوا حتفهم بسبب تصرفات إسرائيلية وصفتها بأنها غير مسؤولة. وقالت إن إسرائيل أعطتها أقل من دقيقة تحذيرا قبل أن تبدأ ضرباتها.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز