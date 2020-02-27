هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 10:59 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي رجب طيب أردوغان في صورة خلال اجتماعهما على هامش قمة في برلين يوم 19 يناير كانون الثاني 2020. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك - رويترز.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس آذار لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وقال أردوغان يوم الأربعاء إن من المرجح أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "بوتين لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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