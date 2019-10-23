هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 10:17 ص

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في صورة من أرشيف رويترز.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة غدرت بأكراد سوريا وتخلت عنهم وناشدهم الانسحاب من منطقة الحدود بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة وإلا سيصبحون فريسة للجيش التركي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات أنباء روسية بعد اتفاق يوم الثلاثاء بين موسكو وأنقرة ينص على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق البلاد لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود مع تركيا.

وذكر بيسكوف، الذي ورد أنه كان يرد على تصريحات لجيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، أن الولايات المتحدة تشجع الأكراد على ما يبدو على البقاء قرب الحدود السورية مع تركيا والاشتباك مع الجيش التركي.

وأضاف "كانت الولايات المتحدة أقرب حليف للأكراد في الأعوام القليلة الماضية. (لكنها) في نهاية الأمر تخلت عن الأكراد وغدرت بهم في الأساس".

واستكمل "الآن يفضل (الأمريكيون) ترك الأكراد على الحدود (مع تركيا) بل وإجبارهم تقريبا على الاشتباك مع الأتراك".

وقال بيسكوف إن الأكراد إذا لم ينسحبوا بموجب الاتفاق الروسي التركي فإن أفراد حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية سيضطرون إلى الانسحاب تاركين الأكراد في مواجهة الجيش التركي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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