هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 02:06 م

ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في موسكو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. صورة لرويترز من الكرملين

موسكو (رويترز) - اتهم الكرملين تركيا يوم الأربعاء بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا "لتحييد" المتشددين في محافظة إدلب السورية، وقال إن الهجمات على القوات السورية والروسية مستمرة في المنطقة.

جاءت تصريحات الكرملين بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي سيضرب القوات السورية المدعومة من روسيا في أي مكان بالوسائل البرية أو الجوية إذا أصيب جندي تركي آخر بسوء في الوقت الذي تسعى فيه قوات الرئيس بشار الأسد لاستعادة إدلب.

وتصاعد العنف في إدلب المتاخمة لجنوب تركيا والواقعة في شمال غرب سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تحقيق القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران مكاسب في حملتها للقضاء على آخر معقل للمعارضة في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

وشنت تركيا، المتحالفة مع بعض الجماعات المعارضة للرئيس الأسد، هجوما مضادا يوم الثلاثاء بعد مقتل 13 جنديا تركيا في قصف سوري في إدلب خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة.

وأبرمت روسيا اتفاقا مع تركيا في عام 2018 لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب لكن ذلك الاتفاق وغيره من الاتفاقات بين البلدين تعرضت لضغوط مع تزايد التوتر في المنطقة.

وقال بيسكوف "تعهد الجانب التركي على وجه الخصوص، بموجب هذه الوثيقة (الاتفاق)، بضمان تحييد الجماعات الإرهابية في إدلب".

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "ما زلنا نلاحظ بكل أسف أن تلك الجماعات تنفذ هجمات من إدلب على القوات السورية وتقوم أيضا بأعمال عدائية ضد منشآتنا العسكرية".

وقال "هذا غير مقبول ويتنافى مع اتفاقات سوتشي".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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