الكرملين يدافع عن المصافحة الحارة بين بوتين وولي العهد السعودي
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مصافحة حارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة مأخوذة من مقطع فيديو من تلفزيون رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال عن المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين إن "العلاقات الشخصية الجيدة هي أساس التعاون الثنائي الفعال".
وأضاف أن روسيا مهتمة أيضا بمواصلة العلاقات مع أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك وأن بوتين والأمير محمد بحثا هذا الأمر خلال اجتماعهما.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز