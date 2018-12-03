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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 11:00 ص 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 11:00

مصافحة حارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة مأخوذة من مقطع فيديو من تلفزيون رويترز. (reuters_tickers)