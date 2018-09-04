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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 01:05 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:05

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف في سان بطرسبرج يوم 24 مايو أيار 2018. تصوير: جريجوري دوكور - رويترز

موسكو (رويترز) - رفض الكرملين يوم الثلاثاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن هجوم على إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة قائلا إن المنطقة أصبحت "وكرا للإرهابيين".

وكان ترامب حذر يوم الاثنين الرئيس السوري بشار الأسد وحليفيه إيران وروسيا من "التهور بشن هجوم" على إدلب قائلا إن مئات الآلاف قد يلقون حتفهم في ذلك الهجوم.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "توجيه تحذيرات دون الأخذ في الاعتبار الوضع الكامل في سوريا الذي يعد في غاية الخطورة وله أبعاد سلبية لا يعد على الأرجح منهاجا شاملا".

وأضاف أن وجود مسلحين في إدلب يقوض عملية السلام السورية ويجعل المنطقة قاعدة لشن هجمات على القوات الروسية في سوريا.

وقال "استقر عدد كبير من الإرهابيين هناك وبالطبع هذا يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع بشكل عام. إنه يقوض عملية السلام السورية ويجعل المنطقة قاعدة للهجمات على القوات الروسية في سوريا".

وأضاف "نعلم أن القوات المسلحة السورية مستعدة لحل هذه المشكلة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر بالمعارضة السورية إن روسيا استأنفت الضربات الجوية على المتشددين في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء بعد توقف عدة أسابيع.

وقال مصدر لرويترز إن الأسد يستعد لتنفيذ هجوم على مراحل لاستعادة السيطرة على المحافظة.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الوضع في إدلب سيكون من القضايا الرئيسية على جدول أعمال محادثات زعماء روسيا وإيران وتركيا في طهران الأسبوع الجاري. وامتنع عن ذكر المزيد من التفاصيل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز