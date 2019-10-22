هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 11:04 ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليسار) يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا يوم 27 أغسطس آب 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين إنه يأمل أن يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمعلومات عن خطط بلاده في شمال سوريا خلال اجتماعهما بجنوب روسيا يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا وإن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وحين سئل عن فكرة وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي في شمال سوريا وبمشاركة تركيا وروسيا قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفه بالفكرة الجديدة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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