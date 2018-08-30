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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 11:57 ص 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:57

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبرج يوم 24 مايو أيار 2018. تصوير: جريجوري دوكور - رويترز (reuters_tickers)