الكرملين يصف إدلب السورية بأنها بؤرة للإرهابيين
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ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبرج يوم 24 مايو أيار 2018. تصوير: جريجوري دوكور - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - وصف الكرملين يوم الخميس محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة بأنها بؤرة للإرهابيين وقال إن استمرار هذا الوضع لن يكون جيدا.
وأدلى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بهذه التصريحات للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف تعليقا على التدريبات البحرية الروسية المقررة في البحر المتوسط والتي قال إن الوضع في إدلب يبررها.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز