هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 11:42 ص

المُتَحَدِّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. صورة لرويترز

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الاثنين إنه ما زال يشعر بالقلق من هجمات المسلحين في إدلب السورية حيث وقعت اشتباكات بين القوات التركية والقوات السورية في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستستمر في الرد بعد قصف نفذته قوات الحكومة السورية قتل أربعة جنود أتراك وأصاب تسعة بجروح. وروسيا حليف مقرب من الحكومة السورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "ما زلنا نشعر بالقلق من أنشطة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة من سوريا".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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