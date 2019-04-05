هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 10:51 ص

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الجمعة إن روسيا لا تقدم المساعدة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في زحفها تجاه غرب البلاد وإنه يؤيد التوصل لتسوية سياسية من خلال التفاوض بما يتفادى أي إراقة للدماء.

جاءت تصريحات الكرملين بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه سيتوجه إلى شرق ليبيا للاجتماع بحفتر الذي بدأت قواته يوم الخميس حملة للسيطرة على العاصمة الخاضعة الآن لسيطرة حكومة معترف بها دوليا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "نتابع عن كثب الوضع في ليبيا... نعتبر قطعا أن أهم شيء هو ألا تؤدي العمليات (العسكرية) هناك إلى إراقة دماء. يجب حل الوضع سلميا".

ورد بيسكوف بالنفي على سؤال عما إذا كانت موسكو تدعم حملة حفتر الجديدة باتجاه الغرب وقال إن روسيا ليس لها أي دور في الأحداث الجارية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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