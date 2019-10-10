موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الخميس إنه يشعر بقلق بشأن الموقف في شمال شرق سوريا بعد الهجوم العسكري التركي هناك لكنه أشار إلى أن موسكو تتفهم مخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة.

وبدأت تركيا توغلا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة يوم الأربعاء بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت متحالفة مع الأكراد.

وفي تصريح للصحفيين في موسكو، قال يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين إن من المهم احترام وحدة الأراضي السورية وألا تضر العملية بالمحاولات السياسية الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ثمانية أعوام.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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