الكرملين: الوضع في إدلب السورية ما زال مبعث قلق شديد
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صورة من أرشيف رويترز التقطت بطائرة مسيرة لبرج الساعة في إدلب.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الأربعاء إن الوضع في محافظة إدلب السورية ما زال يبعث على القلق الشديد مضيفا أن روسيا تبحث الأمر مع العديد من الدول.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "ما زال الوضع في إدلب مبعث قلق شديد وهو قطعا على جدول الأعمال عندما يتعلق الأمر بكل الاتصالات الذي يجريها الجانب الروسي على مختلف المستويات مع الأطراف المعنية".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز