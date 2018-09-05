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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 10:56 ص 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:56

صورة من أرشيف رويترز التقطت بطائرة مسيرة لبرج الساعة في إدلب. (reuters_tickers)