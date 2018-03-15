الكرملين: بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في الغوطة والعلاقات مع لندن
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كراسنودار في روسيا يوم 12 مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله يوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا والعلاقات بين موسكو ولندن.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز