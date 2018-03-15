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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 02:01 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:01

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كراسنودار في روسيا يوم 12 مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. (reuters_tickers)