هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 09:42 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الى اليمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في برلين يوم 19 يناير كانون الثاني 2020. (صورة لرويترز من المكتب الصحفي الرئاسي التركي لا يجوز اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين تنسيق تحركات البلدين في سوريا.

وقال الكرملين إن بوتين وأردوغان سلطا الضوء، خلال مكالمة هاتفية من أردوغان، على ضرورة الالتزام بالاتفاقات بين البلدين بشأن منطقة إدلب السورية والتي تضع تصورا لزيادة التعاون من أجل "تحييد المتطرفين".

وذكر تقرير تركيا عن المكالمة الهاتفية في وقت سابق أن أردوغان أبلغ بوتين بأن تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم آخر على القوات التركية في سوريا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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