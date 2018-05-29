الكرملين: بوتين وإردوغان أكدا دعمهما لسلامة الحدود السورية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع في أنقرة يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أكدا في مكالمة هاتفية دعمهما سلامة أراضي سوريا وسيادتها.
وقال الكرملين في بيان إن المكالمة أجريت بطلب من تركيا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز