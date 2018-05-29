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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 02:15 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:15

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع في أنقرة يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز. (reuters_tickers)