الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا الوضع في سوريا عبر الهاتف
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو يوم 15 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وناقشا الوضع في سوريا.
وذكر الكرملين أن الرئيسين ناقشا المساعدات الإنسانية لسوريا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز