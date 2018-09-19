الكرملين: بوتين وميركل ناقشا هاتفيا الأوضاع في سوريا وأوكرانيا
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صورة من أرشيف رويترز للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جرانزيه.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء بشأن الاتفاق التركي الروسي حول منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.
وقال الكرملين في بيان إن بوتين تناول أيضا مع ميركل في الاتصال الذي بادرت به ألمانيا الأوضاع في أوكرانيا والأسواق المالية العالمية.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز