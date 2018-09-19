محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من أرشيف رويترز للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جرانزيه.

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء بشأن الاتفاق التركي الروسي حول منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين تناول أيضا مع ميركل في الاتصال الذي بادرت به ألمانيا الأوضاع في أوكرانيا والأسواق المالية العالمية.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز