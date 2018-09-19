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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 02:59 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:59

صورة من أرشيف رويترز للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جرانزيه. (reuters_tickers)