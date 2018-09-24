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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين بموسكو يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

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موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا هاتفيا نشر نظام إس-300 الصاروخي الروسي في سوريا.

وقال بيان للكرملين إن بوتين قال لنتنياهو إن تحركات روسيا تهدف إلى حماية جيشها.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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رويترز