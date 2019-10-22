هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 09:42 م

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين (الى اليمين) والتركي رجب طيب أردوغان في روسيا يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة أنباء سبوتنيك).

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرح لنظيره السوري بشار الأسد هاتفيا نتائج محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح بوتين، بعد محادثات مطولة مع أردوغان، في الاتصال الهاتفي مع الأسد أن استعادة وحدة الأراضي السورية كان الهدف الأساسي.

وقال الكرملين إن الأسد وجه الشكر لبوتين كما "عبر عن تأييده الكامل لنتائج العمل وأيضا استعداد قوات حرس الحدود السورية للوصول مع الشرطة العسكرية الروسية إلى الحدود السورية التركية".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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