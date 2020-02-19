هذا المحتوى تم نشره يوم 19 فبراير, 2020 11:23 ص

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: إيفجينيا نوفوجينينا - رويترز.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الأربعاء إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق يوم‭ ‬الأربعاء أن شن عملية عسكرية هناك "مسألة وقت" بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين إن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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