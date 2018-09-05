الكرملين: حريصون على إجراء محادثات بشأن سوريا مع تركيا وفرنسا وألمانيا
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موسكو (رويترز) - قال مساعد للكرملين يوم الأربعاء إن موسكو حريصة على إجراء محادثات رباعية مع تركيا وفرنسا وألمانيا لبحث الصراع السوري.
وأضاف يوري أوشاكوف أن جميع الأطراف، على حد علمه، وافقت على إجراء المحادثات في اسطنبول وأن مستشارين تلقوا تكليفات بالعمل على تحديد موعد مناسب.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز