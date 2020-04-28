هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 10:55 ص

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الثلاثاء إن روسيا ما تزال على اتصال مع طرفي الصراع في ليبيا، مضيفا أن موسكو تعتقد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "روسيا ما تزال على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية... نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة الليبية".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية أن روسيا فوجئت بإعلان خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) السيطرة على السلطة يوم الاثنين.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)

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