هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 09:06 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأس اجتماعا لأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي في العاصمة موسكو يوم الجمعة. (صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك للصور ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن روسيا وتركيا ستبحثان الصراع في سوريا من كافة جوانبه في مباحثات ستجري في موسكو.

كان بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد اتفقا يوم الجمعة على ترتيب عقد اجتماع لبحث التوتر في محافظة إدلب السورية بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للقوات الحكومية السورية التي تدعمها القوة الجوية الروسية.

ولم يحدد بيان الكرملين عن المحادثة التي جرت بين بوتين وماكرون موعد لقاء الرئيس الروسي بأردوغان لكن مسؤولين من الجانبين قالوا إن من المقرر أن يجتمع الرئيسان في الخامس أو السادس من مارس آذار.

وقال الكرملين في بيان منفصل إن بوتين بحث هاتفيا أيضا قضية إدلب مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضاف البيان "عبر (الزعيمان) عن وجود توافق على ضرورة التنفيذ الكامل لما تم التوصل إليه من اتفاقات ... وفي مقدمتها فيما يتعلق بالقتال ضد الإرهابيين مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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