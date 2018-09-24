الكرملين: قرار تزويد سوريا بمنظومة إس-300 ليس موجها ضد أي دولة ثالثة
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المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مدينة سان بطرسبرج الروسية يوم 24 مايو أيار 2018. تصوير: ريجوري دوكور - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الاثنين إن قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي.
وأجاب ردا على سؤال عن العلاقات مع إسرائيل بالقول إن القرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.
وجاء الإعلان عن تزويد سوريا بمنظومة إس-300 بعد أسبوع من اتهام الجيش الروسي لإسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا مما أسفر عن مقتل 15 عسكريا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز