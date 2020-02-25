هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 10:49 ص

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه يعمل في سبيل الإعداد لقمة مع تركيا وإيران لبحث الصراع في منطقة إدلب السورية لكنه لا يجهز لقمة رباعية منفصلة تشارك فيها فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن على عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس آذار مع روسيا وفرنسا وألمانيا لكنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك اليوم.

وردا على تصريحات أردوغان، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا تجرى مناقشات لعقد قمة مع فرنسا وألمانيا وإن روسيا لا تبحث حاليا سوى عقد قمة بشأن إدلب مع إيران وتركيا.

وذكر بيسكوف أنه لا توجد مناقشات حاليا بخصوص لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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