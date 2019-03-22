هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 10:53 ص

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في صورة من أرشيف رويترز.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الجمعة إنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مجرد "دعوة" وألا تتحول لإعلان رسمي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك".

وقال أيضا إن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

كان ترامب قد كتب على تويتر يوم الخميس أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلت الجزء الأكبر منها في حرب عام 1967.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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