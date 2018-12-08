الكرملين: نتنياهو أطلع بوتين على عملية استهداف الأنفاق على حدود لبنان

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 04:34 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس يوم الخامس من ديسمبر كانون الأول 2018. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان والتي تستهدف أنفاقا قالت إسرائيل إن جماعة حزب الله حفرتها.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الهدف من الأنفاق أن يستخدمها مقاتلو حزب الله للتسلل إلى إسرائيل من لبنان وتنفيذ هجمات. وأرسل الجيش حفارات ميكانيكية وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.

وقال الكرملين في بيان إن "رئيس روسيا شدد على أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة" خلال المكالمة الهاتفية التي وردت من نتنياهو.

ولم يكن لدى المتحدث باسم نتنياهو تعليق فوري على الأمر. ونظرا لمكانة روسيا القوية لدى حلفاء حزب الله في سوريا، ربما تسعى إسرائيل إلى تفهم روسي لأحدث تحركاتها ضد الجماعة الشيعية.

ودعمت روسيا الرئيس السوري بشار الأسد بشكل حاسم في الحرب الأهلية السورية. كما يحظى الأسد أيضا بدعم كل من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

ونأت إسرائيل بنفسها بشكل كبير عن الصراع السوري، لكنها نفذت عشرات الضربات الجوية مستهدفة ما قالت إنها شحنات أسلحة متطورة متجهة إلى حزب الله، الذي خاضت معه حربا في عام 2006.

وإسرائيل قلقة من استغلال إيران، عدوها اللدود في المنطقة، للصراع السوري لنشر قواتها في سوريا على نحو دائم وتعهدت بمنع طهران من فعل ذلك.

وتوترت العلاقة بين روسيا وإسرائيل منذ سبتمبر أيلول، عندما اتهمت موسكو إسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة روسية بعد قصف نفذته طائرات إسرائيلية في منطقة قريبة.

وفي أكتوبر تشرين الأول، قالت موسكو إنها سلمت صواريخ أرض جو من طراز إس-300 لسوريا، حيث توجه إسرائيل ضربات لأهداف إيرانية.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفل)يوم الخميس وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل. ووصفت الأمر بأنه "حدث خطير".

وحتى الآن، ظل الوضع هادئا على الحدود بين لبنان وإسرائيل، لكن هناك مخاوف من حدوث تصعيد. وقال وزير إسرائيلي يوم الجمعة إن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراء داخل لبنان ضمن عملية استهداف الأنفاق الحدودية إذا اعتبرت ذلك ضروريا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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