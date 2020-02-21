هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 11:51 ص

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. صورة لرويترز.

موسكو (رويترز) - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الجمعة إن روسيا تناقش احتمال عقد قمة بشأن سوريا مع زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا.

أعلن الكرملين ذلك بعدما اتصل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس للتعبير عن قلقهما من الوضع الإنساني في منطقة إدلب السورية وللحث على إنهاء الصراع هناك.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "نناقش احتمال عقد قمة. لا توجد أي قرارات مؤكدة حتى الآن. (لكن) إذا رأى الزعماء الأربعة أن ذلك ضروري فلا نستبعد احتمال عقد مثل هذا الاجتماع".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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