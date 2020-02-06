هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 12:36 م

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي سنوي للرئيس الروسي في موسكو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. صورة حصلت عليها رويترز من وكالة سبوتنيك للأنباء.

موسكو (رويترز) - قالت روسيا يوم الخميس إن بعض جنودها قُتلوا في هجمات لمتشددين في محافظة إدلب السورية في أول تأكيد من جانبها لخسائرها في جولة القتال الحالية.

وذكر الكرملين أن الهجمات مستمرة من منطقة تسيطر عليها تركيا في إدلب على المواقع العسكرية الروسية وقوات الحكومة السورية.

وأضاف "حدثت مؤخرا زيادة خطيرة في التوتر وتصاعد في وتيرة العنف في إدلب". وقالت وزارة الخارجية الروسية "قُتل خبراء عسكريون روس وأتراك" لكنها لم تحدد رقما.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد حاليا خطط لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لتهدئة التوتر في إدلب، لكن من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعا إذا لزم الأمر.

وذكرت وزارة الخارجية أن المتشددين شنوا أكثر من 1000 هجوم في الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير كانون الثاني وأن مئات الجنود والمدنيين السوريين خارج منطقة خفض التصعيد قتلوا أو جرحوا.

وقال بيسكوف "يستمر النشاط العدواني لهذه الجماعات الإرهابية في منطقة مسؤولية تركيا، وهذه الأعمال العدوانية موجهة ضد القوات المسلحة للجمهورية السورية والمواقع العسكرية الروسية في سوريا".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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