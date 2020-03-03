هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 11:56 ص

موسكو (رويترز) - رفض الكرملين يوم الثلاثاء اتهامات من الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا العام الماضي قائلا إن محققي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض هناك.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نرفض بشدة هذه الاتهامات، من الواضح أن لجنة واحدة لا يمكن أن يكون لديها معلومات يعول عليها بشأن ما يحدث على الأرض".

وخلص تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية ضد مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة، نفذت ضربات جوية استهدفت سوقا شعبية ومخيما للنازحين مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في يوليو تموز وأغسطس آب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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