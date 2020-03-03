هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 06:41 م

موسكو (رويترز) - رفض الكرملين يوم الثلاثاء اتهامات من الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا العام الماضي قائلا إن محققي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض هناك.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نرفض بشدة هذه الاتهامات، من الواضح أن لجنة واحدة لا يمكن أن يكون لديها معلومات يُعّول عليها بشأن ما يحدث على الأرض".

وخلص التقرير الذي أصدرته يوم الاثنين لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية ضد مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة، نفذت ضربات جوية استهدفت سوقا شعبية ومخيما للنازحين مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في يوليو تموز وأغسطس آب.

وورد في التقرير أنه "في الحادثتين لم يوجه سلاح الجو الروسي الهجمات مباشرة لهدف عسكري محدد وهو ما يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية".

وقال بيسكوف إن التقرير لم يأخذ في الحسبان هجمات الجماعات المتشددة، وهو ما يعني أن أحكام اللجنة منحازة على الأقل.

وأضاف "لا نتفق مع هذه التصريحات على الإطلاق".

وحمّل تقرير الأمم المتحدة روسيا مسؤولية توجيه ضربة جوية في مدينة معرة النعمان يوم 22 يوليو تموز تسببت في مقتل 43 شخصا على الأقل من المدنيين. وقال إن مبنيين سكنيين و25 محلا تعرضت لأضرار بعد أن غادرت طائرتان روسيتان على الأقل قاعدة حميميم وحلقتا في سماء المنطقة.

وقال هاني مجلي عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا "لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن الطائرتين كانتا روسيتين بقيادة طيارين روسيين".

وغطى تقرير يوم الاثنين الفترة بين يوليو تموز 2019 ويناير كانون الثاني 2020.

ومنذ ديسمبر كانون الأول نزح نحو مليون شخص من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا نتيجة تصاعد الأعمال القتالية فيما تقول الأمم المتحدة إنها قد تكون أسوأ أزمة إنسانية منذ تفجر الصراع في سوريا قبل تسع سنوات.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن تصريحات تركيا ودول غربية أخرى بخصوص تدفق اللاجئين وحدوث أزمة إنسانية في المنطقة لا أساس لها.

(تغطية صحفية من ألكسندر مارو - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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