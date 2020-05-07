هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 03:43 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في صورة بتاريخ 14 مارس اذار 2020. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - رشح الكنيست الإسرائيلي رسميا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة حتى على الرغم من أنه يواجه تهما بالفساد، مما يقربه من الفوز بفترة خامسة في الحكم بعد أكثر من عام من الجمود السياسي.

وقال بيان مشترك من الأحزاب والكتل السياسية إن 72 من بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 وافقوا على ترشيح نتنياهو بعد موافقة البرلمان على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة منافسه بيني جانتس.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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