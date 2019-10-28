هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 11:07 ص

الكويت (رويترز) - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية يوم الإثنين حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن القرار يحظر استيراد "جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية".

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

كانت الصحف المحلية الكويتية نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقا أمنيا.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك