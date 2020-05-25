هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2020 08:26 م

أفراد من الشرطة والطيران المدني يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت مع استمرار عملية إعادة المواطنين الكويتيين إلى بلادهم يوم 21 أبريل نيسان 2020. تصوير: ستيفاني ماكجي-رويترز.

من أحمد حجاجي

الكويت (رويترز) - قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح يوم الاثنين إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو أيار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف أن السلطات قررت "عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

وقال وزير الداخلية إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو أيار سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الاثنين إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعاملين لديها ممن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل بعض الفنادق إلى حجر صحي لبعض الحالات من المصابين بفيروس كورونا وتحويل الصالات الرياضية بنادي التضامن إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية، حيت تعتبر هذه المنطقة من أعلى مناطق الكويت من حيث انتشار المرض.

من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد إن مجلس الوزراء قرر اعتبار من توفي بفيروس كورونا من العاملين في القطاع الحكومي في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة "شهداء واجب" كما قرر منح مكافآت للمصابين من هذه الفئات طوال فترة مرضهم.

(تحرير محمد اليماني)

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