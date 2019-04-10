هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 08:25 ص

الكويت (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الكويتية يوم الأربعاء إنها رفعت دعوى قضائية بسبب اصطدام طائرة طيران الجزيرة بمنطاد عسكري عام 2017 مطالبة بتعويض قد يصل إلى 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الدعوى تم رفعها في فبراير شباط "بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة بالمنطاد العسكري".

تعود وقائع الحادثة إلى أغسطس آب 2017 حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قادمة من الرياض إلى الكويت بمنطاد راداري تابع للقوة الجویة الكویتیة. وشكلت إدارة الطيران المدني تحقيقا في الحادث.

ولم يشر بيان وزارة الدفاع صراحة إلى الجهة التي تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض منها.

وقال البيان "يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب".

(تغطية صحفية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير أمل أبو السعود)

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