هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 12:42 م

دبي (رويترز) - طلبت سفارة الكويت في لبنان يوم الجمعة من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليا.

وقالت السفارة في تغريدة "تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث وذلك نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات".

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة يوم الجمعة وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت ودعوا الحكومة إلى الاستقالة بسبب أزمة اقتصادية.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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