هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 07:42 م

عمال يضعون كمامات واقية في موقع للانشاءات في الأحمدي بالكويت في صورة بتاريخ 28 مارس اذار 2020. تصوير: ستيفاني مكجي - رويترز.

الكويت (رويترز) - أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الاثنين عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا ومد فترة حظر التجول ساعتين إضافيتين إلى السادسة صباحا بدلا من الرابعة، في إطار جهود كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي نقله تلفزيون الكويت إن مجلس الوزراء قرر أيضا تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا لمدة أسبوعين إضافيين إلى 26 أبريل نيسان.

وردا على سؤال حول أسباب عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وهما منطقتان مكتظتان بالسكان لا سيما العمالة الوافدة الأكثر فقرا، ألمح وزير الداخلية إلى انتشار الوباء فيهما بشكل أكبر من باقي المناطق.

وقال "بكل بساطة السلطات الصحية عندما تفحص حالات وتكون هناك حالات (عدوى) من منطقة محددة وتتكرر الحالات من نفس المنطقة المحددة تقرر وفق صلاحياتها ضرورة عزل هذه المنطقة للتعامل معها".

وأضاف أن العزل يأتي ليمكن وزارة الصحة من التواجد على الأرض في المنطقتين "وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع قاطني هذه المنطقة وعلاجهم" وفي نفس الوقت حماية المناطق الأخرى من انتشار الوباء.

وحث وزير الداخلية المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم حتى خلال فترة السماح.

وسجلت الكويت حتى الآن 665 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة حالة واحدة.

من جانبه قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح "نحن اليوم في أهم وأدق مرحلة في مواجهة الوباء. نريد أن نعديها بأفضل النتائج".

وأضاف وزير الصحة أن الإجراءات السابقة هدفت إلى "تقليل سرعة انتشار الوباء وليس تقليل أعداد المصابين. اليوم نحن في مرحلة احتواء المرض".

وقال "تبدأ مرحلة احتواء المرض بمعرفة محيط الإصابة ومحيط المتسبب في اكتساب هذه الإصابات ونشرها وأيضا عزل ومتابعة وعلاج المخالطين للحد من انتشار هذا الفيروس".

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير محمد اليماني)

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