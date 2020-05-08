هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 10:43 م

وافدون يقفون في طابور لاجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا بمنطقة مشرف بالكويت يوم 14 مارس آذار 2020. تصوير: ستيفاني ماكجي-رويترز.

من أحمد حجاجي

الكويت (رويترز) - أعلنت الكويت يوم الجمعة تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد 10 مايو أيار وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعرب وزيرا الداخلية والصحة عن الأمل في عودة الحياة تدريجيا بعد انتهاء فترة الحظر.

وأكد مجلس الوزراء في بيان تلاه الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده لجنة وزارية مختصة بمتابعة أزمة كورونا أو فرق الطوارئ.

كما سيتم وقف خدمة التوصيل للمنازل باستثناء الجمعيات التعاونية ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات.

وسيتم أيضا وقف المقابلات الإعلامية التي تتم بالحضور والاستعاضة عنها باستخدام الوسائل التقنية ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاستعاضة عنها بوسائل النشر الإلكتروني.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر الصحفي إن القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والكهرباء والنفط والبلدية وكذلك شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات حيوية مثل الصيانة سيتم إعفاؤها من حظر التجول.

وأعرب وزير الصحة باسل الصباح عن أمله أن يكون هناك "انفتاح تدريجي" للحياة بعد انتهاء فترة الحظر. وأكد أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى

وأكد وزير التجارة خالد الروضان أن المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد "متين وجيد" ويكفي مدة طويلة مطالبا المواطنين والمقيمين بعدم الهلع، مشيرا إلى أن المتسوقين سوف يتمكنوا من حجز مواعيد عبر الإنترنت للتسوق في الجمعيات التعاونية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل إنه سيتم السماح للفرد الواحد بموعد واحد أسبوعيا للتسوق في الجمعيات التعاونية.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم إن الأسواق الموازية والبقالات سوف تعمل في المناطق الاستثمارية التي يغلب عليها الوافدون وفق شروط صحية ورقابية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أنه سيتم السماح بممارسة رياضة المشي في الفترة من الرابعة والنصف مساء إلى السادسة والنصف مساء يوميا داخل المناطق السكنية دون استخدام السيارات مع مراعاة الضوابط الصحية والتباعد البدني واستخدام الكمامات.

وأكد بيان مجلس الوزراء التعميم على جميع المواطنين والمقيمين بلبس الكمامات الواقية في كل الأماكن العامة وأماكن التسوق وأماكن العمل المصرح بها خلال فترة حظر التجول.

وفي بيان منفصل، أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه سيتم إغلاق كافة أفرع البنوك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وحتى 30 مايو أيار، مؤكدا أن البنوك مستمرة في تقديم خدماتها الهاتفية والإلكترونية.

وأعلنت الكويت يوم الجمعة تسجيل 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7208 والوفيات إلى 47.

ويتزايد عدد الإصابات بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست باطراد وبلغ حوالي 86 ألف حالة و486 وفاة، على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس بما في ذلك حظر التجول ووقف رحلات الطيران لنقل المسافرين وإغلاق معظم الساحات العامة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 35 ألفا يوم الجمعة.

(تحرير محمد اليماني)

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