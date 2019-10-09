هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 09:54 م

الكويت (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يوم الأربعاء يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المصدر "العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا المصدر كافة الأطراف إلى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها".

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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